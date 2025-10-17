Καρκίνος του πνεύμονα: 7 τροφές που ενισχύουν τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Η σωστή διατροφή κατά τη διάρκεια της θεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο. Επιλεγμένες τροφές συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του σώματος, στη στήριξη του ανοσοποιητικού και στην αντιμετώπιση των παρενεργειών των φαρμάκων, όπως η κόπωση ή η απώλεια όρεξης.

Πολλοί ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία βιώνουν δυσάρεστες επιπτώσεις, όπως ναυτία, εμετό ή μεταβολές στη γεύση και την όσφρηση. Μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων και να στηρίξει τη γενικότερη ποιότητα ζωής.

Δείτε ποιες είναι οι επτά τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη δύναμη και την αντοχή του οργανισμού στη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.