Σκλήρυνση κατά πλάκας: 8 τροφές με αντιφλεγμονώδη δράση που ενισχύουν την υγεία των ασθενών

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ωφελούνται ιδιαίτερα από μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Οι αντιφλεγμονώδεις τροφές, εκτός από το ότι προστατεύουν την καρδιαγγειακή υγεία, φαίνεται να επηρεάζουν θετικά και την εξέλιξη της νόσου. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες εξετάζουν πώς οι διατροφικές αλλαγές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση βασικών συμπτωμάτων, με έμφαση στην κόπωση, που αποτελεί ένα από τα πιο συχνά και επίμονα προβλήματα για τους ασθενείς.



Δείτε ποιες τροφές έχουν δράση κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας!