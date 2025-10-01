Σφηνάκια τζίντζερ: Μύθος ή πραγματική ασπίδα για το ανοσοποιητικό;

Έχετε μπει κι εσείς στη μόδα των “ginger shots”, καταπίνοντας κάθε πρωί καυτερά σφηνάκια που φέρνουν δάκρυα στα μάτια με την ελπίδα να θωρακίσετε τον οργανισμό σας; Αν ναι, οι επιστήμονες έχουν μερικές σημαντικές διευκρινίσεις.

Η Δρ. Emily Leeming, διαιτολόγος στο King’s College του Λονδίνου, ξεκαθαρίζει ότι το τζίντζερ δεν είναι μαγικό φίλτρο. Όπως επισημαίνει, υπάρχουν λίγες και αδύναμες ενδείξεις ότι τα εκχυλίσματά του, χάρη στις πολυφαινόλες που περιέχει, ίσως μειώνουν κάποιους δείκτες φλεγμονής, όμως τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι επαρκή.

«Οι μελέτες που έχουμε είναι λίγες, με μικρό αριθμό συμμετεχόντων, και μάλιστα προέρχονται από περιοδικά χαμηλής ποιότητας. Επιπλέον, αφορούν κυρίως συμπυκνωμένα εκχυλίσματα και όχι τον χυμό τζίντζερ που κυκλοφορεί στην αγορά», εξηγεί η Leeming. Όταν μιλάμε για έτοιμους χυμούς, θέτει κρίσιμα ερωτήματα: «Υπάρχουν άραγε επαρκείς ποσότητες του δραστικού συστατικού; Παραμένει ενεργό μετά την αποθήκευση ή τη θερμική επεξεργασία;».

Δείτε τι λένε οι ειδικοί για την πραγματική αξία των ginger shots και αν αξίζει να τα καταναλώνετε καθημερινά;

