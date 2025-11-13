Η αδυναμία στα γλυκά δεν «θεραπεύεται» με αποχή από τη ζάχαρη

Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η προτίμησή στις γλυκές γεύσεις δεν αλλάζει, όσο κι αν περιορίσεις ή αυξήσεις τη ζάχαρη στη διατροφή σου. Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν για έξι μήνες δίαιτες με διαφορετικές ποσότητες γλυκών τροφών, εμφάνισαν την ίδια επιθυμία για γλυκό στο τέλος της μελέτης. Με απλά λόγια, το πόσο γλυκά τρως δεν φαίνεται να επηρεάζει πόσο τα αποζητάς.

Δες τι αποκαλύπτει η έρευνα για τη σχέση εγκεφάλου και ζάχαρης και γιατί η αποχή δεν είναι η λύση.