Από την Αντέλ και τον Βύρωνα μέχρι την Γιουβάλ και τον Ζορμπά - Πώς βαφτίστηκαν οι νέες κακοκαιρίες

Η αστάθεια του καιρού αναμένεται να γίνει πιο έντονη τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους δεν φαίνεται στον... ορίζοντα κάποια ισχυρή μεταβολή του καιρού που να δημιουργήσει προβλήματα.



Παρόλα αυτά, η ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) φρόντισε ήδη να «βαφτίσει» τις επερχόμενες κακοκαιρίες που από κάποια χρονική στιγμή και έπειτα θα αρχίζουν να «χτυπούν» τη χώρα.

Όπως κάνει γνωστό, για τη περίοδο από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Σεπτέμβριο 2026, έχουν δοθεί ονόματα για τις κακοκαιρίες. Συγκεκριμένα, η λίστα με τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, καταρτίστηκε από κοινού μεταξύ των τριών Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες και είναι τα ακόλουθα: Adel, Byron, Cornaro, David, Elina, Fivos, Gaya, Heron, Ionia, Jonathan, Kassandra , Leonidas, Maya, Nestor, Olimpia, Paz, Riginos, Sivan, Talos, Urania, Vardi, Xenophon, Yuval, Zorbas.

Από τo 2021, η ΕΜΥ σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, συγκρότησε την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια της ψυχρής αλλά και της θερμής περιόδου κάθε έτους.

Πότε ξεκίνησε η ονοματοδοσία

Η ιδέα της ονοματοδοσίας στην Ευρώπη, ξεκίνησε το 1995 από ομάδα προγνωστών καιρού (WGCEF) αριθμού Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, η οποία αργότερα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET), με σκοπό να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες συνεννόησης, στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν ομάδες Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, με κοινά γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, καλύπτοντας όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, όπως εξηγεί η ΕΜΥ στον ιστότοπό της.



Λειτουργώντας επικοινωνιακά, το σύστημα της ονοματοδοσίας θέτει σε επαγρύπνηση τον πολίτη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα βοηθά τις Εθνικές Υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κατά τη διαδικασία της ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού για την παρουσία έντονων καιρικών φαινομένων και των πιθανών επιπτώσεών τους, με στόχο τη βέλτιστη προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Ακολουθεί πίνακας της ΕΜΥ όπου φαίνεται επιπλέον, ποια Μετεωρολογική Υπηρεσία πρότεινε το κάθε όνομα για τις κακοκαιρίες: