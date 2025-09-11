«Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία» - Η προειδοποίηση Μαρουσάκη για τα πρωτοβρόχια

Το βράδυ το σεντόνι είναι απαραίτητο και νωρίς το πρωί το ζακετάκι είναι επιθυμητό. Η θερμοκρασία αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου δεν θα αργήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη μια «οργανωμένη κακοκαιρία» αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το σκηνικό του καιρού αναμένεται να είναι άκρως φθινοπωρινό.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του γνωστού μετεωρολόγου: «Η κακοκαιρία περνά από την περιοχή της Ιταλίας προς τα βόρεια Βαλκάνια και αυτό θα έχει ως συνέπεια να δούμε και ισχυρές καταιγίδες προς τη βόρεια-βορειοδυτική Ελλάδα. Στη νότια Αδριατική έχει σχηματιστεί μία οργανωμένη ζώνη καταιγίδων, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται πιο ανατολικά και τις επόμενες ώρες θα απασχολήσει και τμήματα της χώρας μας».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει επίσης ότι «το βαρομετρικό χαμηλό που έδωσε πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Ιταλίας αρχίζει πλέον και μετατοπίζεται προς τα βόρεια βορειοδυτικά Βαλκάνια. Την Παρασκευή (12/09) αλλά και το Σαββατοκύριακο (13-14/09), η αστάθεια θα αφορά κυρίως την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Ενισχύεται το μελτεμάκι σιγά σιγά μέσα στο Αιγαίο για να επαναφέρει και τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα».

Όσο για την κακοκαιρία που βρίσκεται προ των πυλών, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει: «Όλα δείχνουν ότι στις αρχές της άλλης εβδομάδας -Δευτέρα με Τρίτη- μας έρχεται μια πιο οργανωμένη κακοκαιρία, ένα πιο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό. Τα πρωτοβρόχια, μπορούμε να το πούμε κι έτσι. Μπορεί να εμφανίσουν βέβαια κάποια ένταση, εξαιτίας και της θερμής επιφάνειας που θα συναντήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Σε πολλές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, αλλά και του δυτικού και βόρειου Αιγαίου θα επικρατήσουν βροχές, ακόμη και καταιγίδες. Δεν δείχνει ωστόσο να είναι κάτι πολύ βαρύ, κάτι πολύ ακραίο. Παρόλα αυτά όμως χρειάζεται προσοχή γιατί σε τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα μπορεί να εμφανίσουν κάποια ένταση».

Δείτε τι είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για την επερχόμενη κακοκαιρία στο 7:40 του βίντεο.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή (12/09)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και -κυρίως στη Θράκη- μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.