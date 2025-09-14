Το φθινόπωρο «μπήκε» αλλά οι παραλίες... δεν αδειάζουν - Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Παρά τις προειδοποιήσεις για πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές βροχές τις επόμενες ημέρες, οι Αθηναίοι φαίνεται πως δεν ήθελαν να αφήσουν ανεκμετάλλευτη την σημερινή ηλιόλουστη μέρα, επιλέγοντας να απολαύσουν τη θάλασσα και τον ήλιο σε παραλίες της Αττικής. Η ανάγκη για ξεκούραση, η καλή διάθεση και η ζεστή – ακόμα – θάλασσα υπερίσχυσαν των μετεωρολογικών προειδοποιήσεων, με αποτέλεσμα οι παραλίες να γεμίσουν από νωρίς το πρωί με λουόμενους κάθε ηλικίας.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής η κίνηση είναι αυξημένη κοντά στις παραλίες της Γλυφάδας,της Βούλας, της Βουλιαγμένης, της Βάρκιζας και της Αγίας Μαρίνας, με την κυκλοφορία να ομαλοποιείται μετά τα Καλύβια και το Λαγονήσι. Παρόμοια εικόνα και στο βορειοανατολικό κομμάτι του νομού, όπως στο Πόρτο Ράφτη.

Αν και ημερολογιακά το φθινόπωρο έχει μπει, ο ήλιος και η ζέστη συνεχίζουν να θυμίζουν καλοκαίρι. Οι Αθηναίοι, με την πρώτη ευκαιρία, τρέχουν στις παραλίες σαν να κάνουν «διακοπές εξπρές», απολαμβάνοντας λίγες στιγμές θάλασσας και ήλιου πριν τα σύννεφα και οι πρώτες βροχές τους θυμίσουν ότι η εποχή αλλάζει.

Βροχερό το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα - Η πρόγνωση του Κολυδά

Έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται, τη Δευτέρα (14/9), στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, όπου τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρότερα. Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στα social media είχε προειδοποιήσει ήδη από το Σάββατο (13/9) για βροχερό καιρό, τη Δευτέρα (15/9), ακόμα και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτησή του στο Χ, ο Θοδωρής Κολυδάς έγραψε: «Χωρίς βροχές και μόνο τη Δευτέρα (15/9) η χώρα μας βρίσκεται στο “όριο” ενός ευρύτερου συστήματος που επηρεάζει κυρίως τα βόρεια Βαλκάνια και τη δυτική Τουρκία.

Οι πιο έντονες βροχές εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Αντίθετα, η νότια Ελλάδα και το Αιγαίο παραμένουν ανεπηρέαστες. Ίσως δούμε κάποια παροδικά φαινόμενα στα βόρεια της Αττικής».

✅Χωρίς βροχές και μόνο τη Δευτέρα η χώρα μας βρίσκεται στο «όριο» ενός ευρύτερου συστήματος που επηρεάζει κυρίως τα βόρεια Βαλκάνια και τη Δυτική Τουρκία. Οι πιο έντονες βροχές εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη . Αντίθετα, η Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο παραμένουν… pic.twitter.com/SD9kZ2otR7 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 13, 2025

Ο καιρός τη Δευτέρα (15/9) από την ΕΜΥ

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15/9), πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ακόμα, στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Έτσι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34. Στα ανατολικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 32, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29.

O καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος – Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τόπους θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 και, στα ανατολικά, βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες – Πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αυξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και, το απόγευμα, από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι – Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες, τις μεσημβρινές ώρες, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου – Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι:Βορειοδυτικοί 3 με 4 και, στο Ιόνιο, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου – Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και, στη νότια Εύβοια, έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία, στις Κυκλάδες, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και, στα νότια, έως 32 βαθμούς Κελσίου.