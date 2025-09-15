«Κλείδωσε» η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία - Η πρόγνωση Καντερέ για τον «κανόνα που θα επαληθευθεί»

«Ήδη φθάσαμε στη μέση του μήνα και η απουσία των βροχών συνεχίζεται. Το καλοκαιράκι, όπως είχαμε επισημάνει, θα διατηρηθεί έως τη φθινοπωρινή ισημερία το προσεχές Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου», επισημαίνει σε ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές. Ωστόσο, η συνέχεια δεν θα είναι ανάλογη...

Όπως γράφει, το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου, το σκηνικό αλλάζει και έρχεται η πρώτη ισχυρή μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες, των οποίων η ένταση, πάντως, δεν μπορεί, όπως λέει, να εκτιμηθεί προς το παρόν.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Καντερέ είναι η ακόλουθη:

«Ο φετινός Σεπτέμβριος δεν μπορεί να ξεφύγει του ..... <κανόνα>

Ήδη φθάσαμε στη μέση του μήνα και η απουσία των βροχών συνεχίζεται.Το καλοκαιράκι,όπως είχαμε επισημάνει,θα διατηρηθεί έως τη φθινοπωρινή ισημερία το προσεχές Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου με τις λιακάδες,τις κανονικές θερμοκρασίες και τους ετησίες(μελτέμια) προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για προγραμματισμό εργασιών ακόμη και διακοπών.

Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα έως το παραπάνω Σαββατοκύριακο 28-29 του μήνα,οπότε προβλέπεται η πρώτη ισχυρή μεταβολή του καιρού για το Φθινόπωρο. καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες,ύστερα από την ανομβρία ,χωρίς προς το παρόν να εκτιμηθεί η ένταση των φαινομένων για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Ετσι θα επαληθευθεί ο <κανόνας>,σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και την εμπειρία μου, για τον Σεμπτέμβριο,όπως συμβαίνει και Οκτώβριο-Νοέμβριο».

Χαλάει σήμερα ο καιρός - Η πρόγνωση της ΕΜΥ



Μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και λίγες βροχές με καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα δυτικά θα φτάσει τους 31 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα ανατολικά θα φτάσει τους 29 με 31 και τοπικά τους 32, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

