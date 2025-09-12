Καιρός: Θα «μυρίσει» φθινόπωρο τη Δευτέρα - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία

Καλοκαιρινό με ενισχυμένους βοριάδες, θα είναι το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου στην χώρα μας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Το αρνητικό είναι ότι δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις ούτε το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, επιτείνοντας την ξηρασία που παρατηρείται στην Ελλάδα.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, θα έχουμε διάλλειμα στην καλοκαιρία, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, μία μικρο-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα, θα φέρει λίγες βροχές και θα ρίξει πρόσκαιρα τη θερμοκρασία 4-5 βαθμούς.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

"Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα...Καμία κακοκαιρία!"

Καλημέρα!

Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμενη αστάθεια στα βόρεια ορεινά).Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.

Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια (δείτε το χάρτη).

Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται.

Καλό Σ/Κ !