Meteo: «Καλοκαιρινός» προβλέπεται ο Οκτώβριος

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν τον Οκτώβριο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αυτό έδειξαν οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις που δημοσίευσε το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα γραφήματα του meteo.gr η μέση θερμοκρασία του Οκτωβρίου αναμένεται να είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ειδικότερα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 27%, 31% και 18% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 18% και 6% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.92°C.

meteo.gr

Όσον αφορά συνολικά την Ευρώπη, τον Οκτώβριο θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην Βορειοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C.

meteo.gr

Πώς υπολογίστηκαν οι θερμοκρασίες

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.