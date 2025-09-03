Κολυδάς: Αυτά είναι τα ονόματα για τις κακοκαιρίες που θα μας «επισκεφτούν» τον χειμώνα - Η λίστα

Μπορεί η ευχή «Καλό Χειμώνα» όταν ακούγεται, επιστρέφοντας από διακοπές, να προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, ωστόσο ο Σεπτέμβριος είναι εδώ, χρονικό σημείο που σηματοδοτεί την έναρξη της καιρικής σεζόν.

Τα πρώτα συστήματα κακοκαιριών αναμένονται, υπό φυσιολογικές συνθήκες, το επόμενο διάστημα, με κάποιους να εύχονται κιόλας να έρθουν λόγω της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα.

Και επειδή κάθε σημαντική κακοκαιρία πλέον έχει ένα όνομα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα που θα έχουν τα συστήματα που θα επηρεάσουν την περιοχή μας την περίοδο 2025-2026.

«Λειτουργώντας επικοινωνιακά, το σύστημα της ονοματοδοσίας θέτει σε επαγρύπνηση τον πολίτη μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ παράλληλα βοηθά τις Εθνικές Υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κατά τη διαδικασία της ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού για την παρουσία έντονων καιρικών φαινομένων και των πιθανών επιπτώσεών τους, με στόχο τη βέλτιστη προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας», τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραθέτοντας σχετικό πίνακα με τα ονόματα των κακοκαιριών.

Σημειώνεται ότι από το 2021, η ΕΜΥ, σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, συγκρότησε την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια της ψυχρής και της θερμής περιόδου κάθε έτους.

«Για την περίοδο Οκτωβρίου 2025-Σεπτεμβρίου 2026, η λίστα με τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, καταρτίστηκε από κοινού μεταξύ των τριών Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες», σημειώνει ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ.

Ακολουθεί η σειρά με τα ονόματα των κακοκαιριών που θα μας «επισκεφτούν» την περίοδο Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026: