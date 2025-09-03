«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: «Ζώνη ισχυρών καταιγίδων» με μεγάλη διάρκεια το βράδυ - Πού θα χτυπήσουν

Δύο εντελώς αντίθετα πρόσωπα θα έχει ο καιρός σήμερα Τετάρτη (3/9), σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος μάλιστα προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα τις βραδινές ώρες.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος:

«Αρκετή ζέστη σήμερα προς τα ανατολικά και νότια, παρόλα αυτά προσοχή πρέπει να δείξουμε προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας όπου σταδιακά θα αναπτυχθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες.

Αύριο η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!».