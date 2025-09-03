Καιρός δύο ταχυτήτων: Καλοκαίρι στα ανατολικά, φθινόπωρο στα δυτικά και στα βόρεια - Πού θα βρέξει

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου μοιάζει κάπως... μπερδεμένος! Από τη μία, βάζει τα «φθινοπωρινά» του με σύννεφα και λίγες ψιχάλες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από την άλλη, σε πολλές περιοχές κρατάει ακόμα γερά το καλοκαίρι, με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες. Μια μέρα που θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, αλλά το φθινόπωρο... κάνει σιγά σιγά αισθητή την παρουσία του!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) για σήμερα αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία όπως επίσης και τη Θεσσαλία αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Παράλληλα θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αραιές νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική και από το απόγευμα και στην κεντρική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση και το μεσημέρι – απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους και βαθμιαία θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στο βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στην Ήπειρο από τις προμεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο έως 30 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες πυκνότερες στα ηπειρωτικά ορεινά με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά της Θεσσαλίας ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Στη Θεσσαλία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 και κατά τόπους 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.