«Ξύπνησε» η πόλη και μαζί της η κίνηση: Χάος σε Κηφισό, Λ. Αθηνών, Αττική Οδό

Ξεκίνησε η μέρα και οι δρόμοι της Αθήνας άρχισαν να γεμίζουν. Είναι Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και η πρωινή κίνηση κάνει δυναμικά την εμφάνισή της σχεδόν παντού. Η επιστροφή στην κανονικότητα φαίνεται πως έχει αρχίσει και... το τιμόνι γίνεται ξανά κομμάτι της καθημερινής μας «μάχης».

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ και το κέντρο της Αθήνας απαιτεί... γερά νεύρα, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν έντονο μποτιλιάρισμα. Την ίδια στιγμή, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από το Χαλάνδρι μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κυρίως στην άνοδο

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Google

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως επίσης και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10' - 15 ' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5' - 10' στην έξοδο για Λαμία