Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Τροχαίο με 2 μηχανές, φορτηγό και ΙΧ στο Νέο Φάληρο

Πριν από λίγο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο μοτοσικλέτες, ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα και ένα Ι.Χ. φορτηγό.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του δεύτερου τούνελ, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Νέου Φαλήρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο σημείο στο οποίο ενεπλάκησαν δύο μοτοσικλέτες, ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα και ένα Ι.Χ. φορτηγό, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες.

