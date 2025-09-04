Κίνηση: Σημειωτόν στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών, Πειραιά

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, με τα περισσότερα προβλήματα να παρατηρούνται -ως συνήθως- στον Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, ενώ «στο κόκκινο» είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.