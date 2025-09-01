Καλοκαίρι... μέχρι νεωτέρας: Ζέστη και ήλιος επιμένουν παρά την είσοδο του Σεπτεμβρίου
Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Παρόλο που το ημερολόγιο δείχνει πλέον φθινόπωρο, καθώς σήμερα διανύουμε την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, το καλοκαίρι φαίνεται να μην παραδίδει εύκολα τα ηνία του. Σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου ο ήλιος θα κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας την αίσθηση καλοκαιριού ζωντανή.
Πιο αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) αναφέρει πως ο καιρός σήμερα 1η Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Πιο συγκεκριμένα στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.