Καιρός: Εισβολή θερμικών καταιγίδων στην χώρα - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν

Έντονη αστάθεια παρουσιάζει ο καιρός από το μεσημέρι της Κυριακής (7/9), λόγω της εισβολής θερμικών καταιγίδων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.



Οι εν λόγω καταιγίδες είναι τοπικές, σύντομες, αλλά έχουν ένταση και συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.



Στην Πελοπόννησο, και ειδικά προς την Μεσσηνία, τη Λακωνία, αλλά και την Αρκαδία εκδηλώθηκαν καταιγίδες, όπως και στη Σπάρτη.



Οι θερμικές καταιγίδες επηρέασαν και την δυτική Στερεά Ελλάδα, αλλά και την Ήπειρο. Στην περιοχή του Αγρινίου, αλλά και των Ιωαννίνων τα φαινόμενα ήταν έντονα με χαλάζι και κεραυνούς.



Μέχρι το βράδυ της Κυριακής αναμένεται τα φαινόμενα αυτά να εξασθενίσουν.

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στα Ιωάννινα

Ένα ισχυρό μπουρίνι έπληξε την πόλη των Ιωαννίνων το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το EpirusGate.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγα μόλις λεπτά «άνοιξαν οι ουρανοί», με την σφοδρή βροχόπτωση να συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους.



Λόγω των καιρικών συνθηκών, προκλήθηκαν προβλήματα στους δρόμους, αλλά και τις γειτονιές.