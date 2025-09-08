Καιρός: Μετά τα μπουρίνια η εβδομάδα ξεκινάει με... καλοκαιράκι - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Μετά τα κυριακάτικα μπουρίνια που έφερε σε αρκετές περιοχές της χώρας η εισβολή θερμικών καταιγίδων, το πρωί της Δευτέρας (8/9) θα κυλήσει με «καλοκαιρινές» συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Ωστόσο, από το μεσημέρι θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις με αποτέλεσμα προς το απόγευμα να εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Σημειώνεται ότι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη η ορατότητα στα δυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι καταιγίδες στην Αιτωλοακαρνανία

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε βίντεο με τις καταιγίδες που σημειώθηκαν την Κυριακή στην Αιτωλοακαρνανία όπως φαίνονταν από την Κεφαλονιά. Οι καταιγίδες αυτές που εκδηλώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο συνοδεύτηκαν από χαλάζι και κεραυνούς.

Ο καιρός την Τρίτη (9/9)

Την Τρίτη 9/9 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη και την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός και την Τετάρτη (10/9) με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη 11/9 ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.