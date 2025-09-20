Τραγωδία στη Γορτυνία: 57χρονος νεκρός από όπλο κυνηγού - Τον πέρασε για θήραμα

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) στη Γορτυνία της Αρκαδίας, όταν ένας 57χρονος άνδρας έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριόχοιρο, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο άλλος κυνηγός που βρισκόταν μαζί του, με καταγωγή από τον Πύργο, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ επενέβη η Αστυνομία. Δράστης και μάρτυρες, έχουν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό..

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας καταγόταν από το Νιοχώρι Γορτυνίας.

Μάλιστα, στην ίδια περιοχή όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό, στην Όχθια, το 2018 είχε σκοτωθεί και άλλος κυνηγός, 24 ετών, ο οποίος φέρεται να άνηκε τότε στην ίδια κυνηγετική ομάδα με τον 57χρονο που σήμερα έχασε τη ζωή του.