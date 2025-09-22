Πατρών - Πύργου: Οδηγός ΙΧ έβγαλε καραμπίνα εν κινήσει και πυροβόλησε άνδρα που ήταν σε εκσκαφέα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, όταν ένας οδηγός ΙΧ έβγαλε όπλο εν κινήσει και, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, πυροβόλησε εναντίον ενός άντρα, ο οποίος οδηγούσε εκσκαφέα και κινούνταν παράλληλα.

Ειδικότερα, δικογραφία σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, σύμφωνα με το Tempo24.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, ο κατηγορούμενος οδηγώντας αυτοκίνητο παράλληλα με εκσκαφέα που κινούσε άλλος άνδρας, φέρεται να έστρεψε κυνηγετικό όπλο προς το μέρος του και να πυροβόλησε μία φορά. Ο παθών δεν τραυματίστηκε, ωστόσο προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του εκσκαφέα.