Αιματηρό περιστατικό στη Δροσιά – 38χρονος άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/9) στη Δροσιά, όταν 38χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στις 6 το πρωί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με σοβαρά τραύματα από πυροβόλο όπλο.



Το θύμα, που κατοικεί στην οδό Σταμάτα, δέχθηκε πυρά από 22αρι πιστόλι στη μέση και στο πόδι, ενώ στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς ως δράστη έναν πρώην σύντροφο της συντρόφου του, δίνοντας έτσι νέα διάσταση στην υπόθεση που διερευνάται από τις αρχές. Ο δράστης ήταν κρυμμένος πίσω από θάμνο και περίμενε των 38χρονο να βγει από το σπίτι του



Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο της επίθεσης.