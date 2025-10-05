Απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά: Συνελήφθη στη Ζάκυνθο ο βασικός ύποπτος

Χειροπέδες στον βασικό ύποπτο για την σοκαριστική απόπειρα δολοφονίας, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Σεπτεμβρίου, σε βάρος ενός 38χρονου την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στη Δροσιά, πέρασαν - έπειτα από μυστική επιχείρηση - αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Διονύσου.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε υπό άκρα μυστικότητα το Σάββατο (4/10) στη Ζάκυνθο όπου είχε καταφύγει ο φερόμενος ως δράστης, με κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. να ταξιδεύει στο νησί από την Αθήνα. Το άτομο που κρατείται είναι Έλληνας ηλικίας 29 ετών, έχει εργαστεί ως μάγειρας σε διάφορα μαγαζιά, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Διονύσου αναζητούν ακόμη ένα άτομο ως πιθανό συνεργό.

Από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί, ο 29χρονος είχε συνάψει ερωτική σχέση με την πρώην σύντροφο του 38χρονου. Πρόκειται για μία γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία διαμένει στην Αθήνα, έχει ήδη εξεταστεί από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Διονύσου και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια ένδειξη εμπλοκής της στην απόπειρα δολοφονίας. Το κίνητρο του 29χρονου φαίνεται πως ήταν η ζήλια του για τον 38χρονο.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 29χρονος έχει μεταφερθεί στην Αθήνα και κρατείται στο ΤΔΕΕ Διονύσου, ενώ το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.