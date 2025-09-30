«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Η σοκαριστική μαρτυρία για την ενέδρα θανάτου στη Δροσιά

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/9) στη Δροσιά, όταν ένας 38χρονος άνδρας δέχθηκε δολοφονική επίθεση με πυροβόλο όπλο, με την υπόθεση να λαμβάνει διαστάσεις εγκλήματος πάθους, για τα μάτια μιας γυναίκας.

Το θύμα, κάτοικος της οδού Σταμάτα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στις 6 το πρωί στον «Ερυθρό Σταυρό», φέροντας τραύματα από πιστόλι 22αρι στη μέση και στο πόδι. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το θύμα της επίθεσης φέρεται να είναι είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, ενώ δράστης φέρεται να είναι ο νυν σύντροφός της.

Ο δράστης ήταν κρυμμένος σε θάμνο και πυροβόλησε δύο φορές

Όπως προκύπτει, ο δράστης είχε στήσει ενέδρα θανάτου, κρυμμένος πίσω από θάμνο, περιμένοντας το θύμα να βγει από το σπίτι του.

Άκουσα «βοήθεια με πυροβόλησαν»

Τη φρίκη των στιγμών περιγράφει στο flash.gr περίοικος, ο οποίος ήταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της επίθεσης. «Γύρω στις 6:30 ακούσαμε κρότο και λίγη ώρα μετά ακούσαμε μια φωνή να λέει «βοήθεια με πυροβόλησαν». Ακουγόταν ένας άνθρωπος να φωνάζει αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε γιατί ήταν μέσα στους θάμνους».

Όπως περιέγραψε, «βγήκε μια γυναίκα από το σπίτι. Ξαφνικά βγήκε ένας άντρας με μαύρη κουκούλα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Ρώτησε πού ήταν ο άνδρας που φώναζε. Πήγε πάλι κοντά στον θάμνο και πυροβόλησε το θύμα άλλες τρεις, τέσσερις φορές».

Ο μάρτυρας σημείωσε ότι ο δράστης έφυγε περπατώντας και χαλαρά, άνετος, ενώ το θύμα είχε τις αισθήσεις του και μιλούσε, λέγοντας πως τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, εξετάζοντας παράλληλα όλες τις πτυχές του κινήτρου της επίθεσης, που πλέον στρέφονται ευθέως σε προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία.