Ελλάδα μαχαίρι Βία Έγκλημα Πάρος Local News

Σοκ στην Πάρο: Νεκρός με μαχαιριές στο σώμα βρέθηκε 40χρονος - Τον βρήκε ο εργοδότης του

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από τον εργοδότη του άνδρα, ο οποίος τον εντόπισε νεκρό. Αναμένονται απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση.

Pixabay
Pixabay
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 10:02

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το πρωί, νεκρός στο σπίτι του στη Νάουσα της Πάρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον εντόπισε ο εργοδότης του, ο οποίος ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του flash.gr, ο εργοδότης του άνδρα, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, πήγε από το σπίτι του να δει γιατί είχε αργήσει στη δουλειά του και εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον μακάβριο εντοπισμό του άψυχου σώματός του.

Ο νεκρός ήταν πάνω στο κρεβάτι του, ενώ ο χώρος δεν έφερε σημάδια έρευνας. Παράλληλα, ο 40χρονος είχε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ οι Αρχές αναμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή για να εξακριβώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα μαχαίρι Βία Έγκλημα Πάρος Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader