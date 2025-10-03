Σοκ στην Πάρο: Νεκρός με μαχαιριές στο σώμα βρέθηκε 40χρονος - Τον βρήκε ο εργοδότης του

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το πρωί, νεκρός στο σπίτι του στη Νάουσα της Πάρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον εντόπισε ο εργοδότης του, ο οποίος ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του flash.gr, ο εργοδότης του άνδρα, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, πήγε από το σπίτι του να δει γιατί είχε αργήσει στη δουλειά του και εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον μακάβριο εντοπισμό του άψυχου σώματός του.

Ο νεκρός ήταν πάνω στο κρεβάτι του, ενώ ο χώρος δεν έφερε σημάδια έρευνας. Παράλληλα, ο 40χρονος είχε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ οι Αρχές αναμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή για να εξακριβώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.