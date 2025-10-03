Δροσιά: Η στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του 38χρονου

Στο φως της δημοσιότητας βγήκε βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική επίθεση στη Δροσιά σε βάρος 38χρονου από άνδρα που του έστησε καρτέρι στον κήπο του σπιτιού του.

Όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο που δημοσιοποίησε ο ANT1, ο 38χρονος ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη.

Το χρονικό

Ήταν 6:27 το πρωί όταν ο 38χρονος έβγαινε από το σπίτι του στη Δροσιά. Τότε ο δράστης, που φορούσε κουκούλα, έβγαλε από το μπουφάν του ένα όπλο. Το θύμα τα έχασε, στραβοπάτησε και έπεσε μέσα στους θάμνους. Ο δράστης σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται ο 38χρονος με τρεμάμενη φωνή να ρωτάει τον άνδρα που προσπαθεί να τον σκοτώσει, «τι κάνει» ενώ ήδη είχε προκληθεί ο σοβαρός τραυματισμός του.

Όπως είχε αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Κώστας Παπαδόπουλος, το θύμα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στις 6 το πρωί στον «Ερυθρό Σταυρό», φέροντας τραύματα από πιστόλι 22αρι στη μέση και στο πόδι. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το θύμα της επίθεσης φέρεται να είναι είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, ενώ δράστης φέρεται να είναι ο νυν σύντροφός της.

Όπως προκύπτει, ο δράστης είχε στήσει ενέδρα θανάτου, κρυμμένος πίσω από θάμνο, περιμένοντας το θύμα να βγει από το σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου.