Παγκράτι: Παλιός γνώριμος της ΕΛΑΣ για οπαδική βία ο 34χρονος που δέχθηκε πυρά έξω από το σπίτι του

Παλιός γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ., για υποθέσεις οπαδικής βίας αλλά και ναρκωτικών, είναι ο 34χρονος άνδρας που λίγο μετά τα μεσάνυχτα δέχτηκε πυρά αγνώστων στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει στο Παγκράτι.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών εξετάζοντας προς κάθε κατεύθυνση: 1) το ενδεχόμενο να πρόκειται οπαδικό «χτύπημα», 2) να πρόκειται για ξεκαθάρισμα από υπόθεση ναρκωτικών και 3) να κρύβονται από πίσω προσωπικές διαφορές.

Στα πληροφοριακά δελτία της Ασφάλειας, υπάρχει αναφορά του ονόματος του δίπλα σε κορυφαία στελέχη συνδέσμου οργανωμένων οπαδών και σε οπαδικό επεισόδιο του 2013.

Να θυμίσουμε ότι, όπως είχε γράψει σε ρεπορτάζ το flash.gr και ο Κώστας Παπαδόπουλος, στο σημείο βρέθηκαν 3 κάλυκες, ενώ ο 34χρονος παρά το γεγονός ότι δέχτηκε 2 σφαίρες (σ.σ. σε πλευρά και πλάτη) ο τραυματισμός του ήταν ελαφρύς και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μέσα σε λίγες ώρες.