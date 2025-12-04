Εκατοντάδες κινητοποιημένες Porsche: Tο μυστήριο της δορυφορικής βλάβης στη Ρωσία

Φαντάσου να ξυπνάς ένα πρωινό, να πας στο γκαράζ και η αγαπημένη σου Porsche να αρνείται πεισματικά να… δουλέψει. Όχι από έλλειψη βενζίνης ή επειδή ξέχασες το κλειδί, αλλά γιατί ο δορυφόρος που την παρακολουθεί αποφάσισε ότι δεν έχει όρεξη να συνεργαστεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Moscow Times, σε εκατοντάδες Porsche στη Ρωσία, όπου ένα προηγμένο σύστημα ασφαλείας φαίνεται πως μετατρέπεται σε απρόσμενο σαμποτέρ.

Τι φταίει;

Το Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) είναι ένα εξελιγμένο σύστημα προστασίας από κλοπή. Η δουλειά του είναι να φυλάει το αυτοκίνητο, να εντοπίζει κινήσεις που δεν εγκρίθηκαν από τον ιδιοκτήτη και να στέλνει ειδοποιήσεις. Όμως κάτι μοιάζει να πήγε στραβά. Αντί να αποτρέπει κλοπές, δείχνει να «ακινητοποιεί» τα ίδια τα αυτοκίνητα, αφήνοντας οδηγούς εγκλωβισμένους μπροστά στο αγαπημένο τους τετράτροχο χωρίς καμία δυνατότητα εκκίνησης. Το PVTS βασίζεται σε δορυφορικά σήματα για να λειτουργήσει. Όταν η επικοινωνία χαθεί, το σύστημα, όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα, παγώνει το αυτοκίνητο. Η Rolf, η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία Porsche στη Ρωσία, παραδέχτηκε ότι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας δέχθηκε καταιγισμό τηλεφωνημάτων από οδηγούς που δεν μπορούσαν να βάλουν μπρος το αυτοκίνητό τους.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για νέα ή ηλεκτρικά μοντέλα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, κάθε Porsche από το 2013 και μετά που έχει εγκατεστημένο PVTS μπορεί θεωρητικά να μείνει κλειδωμένη λόγω αυτής της δυσλειτουργίας, ανεξάρτητα από τον τύπο του κινητήρα. Και επειδή η Volkswagen Group διέκοψε τις πωλήσεις στη Ρωσία μετά το 2022, ο περισσότερος στόλος αποτελείται από παλαιότερα μοντέλα που τώρα βρίσκονται προ εκπλήξεων.

Στη Στουτγάρδη ακόμα ψάχνουν

Η αιτία του προβλήματος διερευνάται ακόμη. Εκπρόσωπος της Rolf άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ότι η βλάβη προκλήθηκε σκόπιμα, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις. Μέχρι να υπάρξει επίσημη απάντηση, εκατοντάδες ιδιοκτήτες Porsche παραμένουν με ένα αυτοκίνητο-διακοσμητικό, προσπαθώντας απεγνωσμένα λύσεις από το διαδίκτυο.

Κάποιοι αποσύνδεσαν την μπαταρία για δέκα ώρες, άλλοι προσπάθησαν να κάνουν επανεκκίνηση στο PVTS. Οι μαρτυρίες δείχνουν ότι κάποιες Porsche «αναστήθηκαν», αλλά άλλες παραμένουν σε κατάσταση τεχνολογικής κατάθλιψης, αρνούμενες να συνεργαστούν. Μέχρι να δοθεί οριστική λύση, μένει μόνο το δίλημμα: προστασία από κλοπή ή προστασία από… χρήση;