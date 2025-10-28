Η μυστική γλώσσα των αεροσυνοδών – Τι σημαίνει όταν το πλήρωμα λέει «Bob» ή «cheerio»

Μια αεροσυνοδός αποκάλυψε τους «κωδικούς» που χρησιμοποιούν τα πληρώματα κατά τη διάρκεια των πτήσεων για να σχολιάζουν διακριτικά τους επιβάτες. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στο eShores, η λέξη «Bob» είναι συντομογραφία του babe on board, δηλαδή υποδηλώνει ότι κάποιος θεωρείται ελκυστικός. Ακόμη πιο παιχνιδιάρικο είναι το «cheerio» που, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να υπονοεί ότι το πλήρωμα έχει έναν μικρό… κρυφό ενθουσιασμό για τον επιβάτη που αποχαιρετά.

Δείτε τι σημαίνουν οι πιο παράξενες εκφράσεις που μπορεί να ακούσετε στο αεροπλάνο.