ΗΠΑ: Δίνουν «μπόνους» 3,000 δολαρίων σε κάθε παράνομο μετανάστη που θα φύγει από τη χώρα οικειοθελώς

Χρηματικό «μπόνους» ύψους 3.000 δολαρίων αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για την επιστροφή παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, όσοι παράνομοι αλλοδαποί εγγραφούν για αυτοαπέλαση μέσω της εφαρμογής CBP Home έως το τέλος του έτους, θα λάβουν οικονομικό επίδομα ύψους 3.000 δολαρίων, καθώς και δωρεάν πτήση επιστροφής. Παράλληλα, η χρήση της εφαρμογής παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τυχόν αστικά πρόστιμα ή κυρώσεις που σχετίζονται με τη μη αναχώρηση από τη χώρα.

Όπως δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi Noem, από τον Ιανουάριο του 2025 περίπου 1,9 εκατομμύρια παράνομοι αλλοδαποί έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στις πατρίδες τους, με δεκάδες χιλιάδες να κάνουν χρήση του προγράμματος CBP Home. «Κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου, το κίνητρο για εθελοντική αναχώρηση τριπλασιάζεται, με την προσφορά μπόνους 3.000 δολαρίων, αποκλειστικά έως το τέλος του έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Υπουργός τόνισε ότι η αυτοαπέλαση αποτελεί την καλύτερη επιλογή για όσους διαμένουν παράνομα στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πως όσοι δεν επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα εντοπιστούν, θα συλληφθούν και θα απελαθούν, χωρίς δυνατότητα επιστροφής στη χώρα.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι απλή και δωρεάν, με την εφαρμογή CBP Home να αναλαμβάνει τον συντονισμό και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.