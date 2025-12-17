Βίντεο - σοκ στη Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας σέρνει γυναίκα στα χιόνια για να τη συλλάβει

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τη Μινεάπολη των ΗΠΑ κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με πράκτορα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) να σέρνουν στα χιόνια και τον πάγο μια γυναίκα για να την ακινητοποιήσει και να την συλλάβει. Σύμφωνα με αναφορές αυτοπτών μαρτύρων μάλιστα, η γυναίκα είναι έγκυος.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο Karmel Mall την Δευτέρα (15/12), με τις αντιδράσεις να εντείνονται για τις μεθόδους και τις δράσεις των πρακτόρων της υπηρεσίας μετανάστευσης που η κυβέρνηση Τραμπ έχει εγκαταστήσει σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Από την πλευρά των Αρχών υποστηρίζεται ότι η γυναίκα που έπεσε θύμα άγριας βίας του κρατικού υπαλλήλου, είχε προσπαθήσει να «βανδαλίσει» ένα περιπολικό. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Fox9.com μία τελείως διαφορετική εκδοχή.

«Την κυνήγησε μέχρι τη γωνία, την έπιασε και ήταν πραγματικά βίαιος και βάναυσος μαζί της», είπε η Taneka Dortch που ήταν παρούσα στο περιστατικό. «Είναι ψέμα. Δεν έτρεχε. Δεν προσπάθησε να βανδαλίσει κανένα από τα οχήματά τους», πρόσθεσε.

Η ICE ανέφερε ότι η αστυνομία εγκατέλειψε την προσπάθειά της να την συλλάβει για λόγους ασφαλείας, αφού οι διαδηλωτές πέταξαν κομμάτια πάγου και πέτρες σε αστυνομικούς και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον τους.

Μάλιστα, πολλοί υπενθύμισαν ότι ήταν ξανά στη Μινεάπολη το 2020 όταν δολοφονήθηκε βάναυσα ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ, αφού ένας αστυνομικός τον πάτησε με το πόδι του στο λαιμό. Το τρομερό περιστατικό πυροδότησε εξέγερση σε όλη σχεδόν τη χώρα με την επιθανάτια κραυγή του Φλόιντ «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» να αντηχεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Αμερικής.