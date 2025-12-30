Τι είναι το Σύνδρομο Ξένης Γλώσσας

Το πρόσφατο περιστατικό του 33χρονου Αμερικάνου Stephen Chase, ο οποίος ξύπνησε από χειρουργείο στο γόνατο μιλώντας άπταιστα ισπανικά, επαναφέρει στην επικαιρότητα το σύνδρομο Σύνδρομο Ξένης Γλώσσας (FLS). Πρόκειται για ένα σπάνιο νευρολογικό φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο, συνήθως μετά από τραυματισμό ή εγκεφαλικό επεισόδιο, μιλάει σε μια ξένη γλώσσα, συχνά χωρίς να μπορεί να επιστρέψει αμέσως στη μητρική του γλώσσα. Το φαινόμενο μπορεί να διαρκεί από μερικά λεπτά έως αρκετές ημέρες ή εβδομάδες και προκαλεί έκπληξη τόσο στους ασθενείς όσο και στους γιατρούς.

Το FLS προσελκύει την προσοχή επειδή θίγει βασικά ερωτήματα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη γλώσσα. Επιστήμονες το βλέπουν ως παράθυρο για την κατανόηση της νευρολογίας της γλώσσας, ενώ η δημοσιογραφική κάλυψη περιστατικών με FLS συχνά προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού.

Διαφορές από απλή γνώση ξένης γλώσσας

Σε αντίθεση με την απλή γνώση ή εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, στο FLS το άτομο μπορεί να μη θυμάται καν πότε και πώς έμαθε τη γλώσσα, και η μετάβαση στην ξένη γλώσσα συμβαίνει χωρίς συνειδητή επιλογή. Πρόκειται για φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με βλάβες ή διαταραχές του εγκεφάλου και όχι με εκούσια επικοινωνία.

Το FLS είναι εξαιρετικά σπάνιο. Στην ιατρική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί λιγότερες από 30 περιπτώσεις παγκοσμίως, γεγονός που δυσχεραίνει τη μελέτη του. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ενήλικες με ιστορικό τραυματισμού ή εγκεφαλικής βλάβης, αν και σπανιότερα έχουν καταγραφεί περιστατικά σε παιδιά.

Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι το εν λόγω σύνδρομο σχετίζεται με τη διακοπή ή αλλαγή της δραστηριότητας σε περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν τη γλώσσα. Ο εγκέφαλος φαίνεται να ενεργοποιεί την ξένη γλώσσα όταν η μητρική του γλώσσα επηρεάζεται από τραυματισμό ή στρες, λειτουργώντας ως «εφεδρικό σύστημα» επικοινωνίας.

Παρεμφερές είναι και το Foreign Accent Syndrome όπου ο ασθενής μιλάει τη γλώσσα του με ξενική προσφορά.

Συσχέτιση με τραυματισμούς, εγκεφαλικά ή νευρολογικά συμβάντα

Τα περιστατικά FLS συνήθως εμφανίζονται μετά από σοβαρά εγκεφαλικά επεισόδια, τραυματισμούς ή νευρολογικές παθήσεις. Αυτά τα συμβάντα μπορούν να επηρεάσουν την κυριαρχία των ημισφαιρίων και να ενεργοποιήσουν περιοχές που συνδέονται με ξένες γλώσσες, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να «μεταφέρει» προσωρινά την επικοινωνία σε άλλη γλωσσική βάση. Παράλληλα με τη νευρολογία, ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να παίξουν ρόλο. Άγχος, στρες ή έντονα συναισθήματα κατά τη διάρκεια ή μετά το συμβάν φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα ενεργοποίησης της ξένης γλώσσας. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι η ξένη γλώσσα μπορεί να προσφέρει ένα μέσο έκφρασης συναισθημάτων.

Πραγματικά περιστατικά

Ένα από τα πρώτα γνωστά περιστατικά συνέβη σε έναν Σουηδό ασθενή που, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό, άρχισε να μιλάει γερμανικά, παρότι δεν τα χρησιμοποιούσε συχνά. Σε άλλο περιστατικό στις ΗΠΑ, ένας Ιάπωνας φοιτητής άρχισε να μιλάει αγγλικά μετά από τραυματισμό στο κεφάλι, αδυνατώντας προσωρινά να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα. Τέτοια περιστατικά καταγράφονται συνήθως σε επιστημονικά περιοδικά και αναλύονται με λεπτομέρεια για να κατανοηθεί η λειτουργία του εγκεφάλου.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το FLS είναι προσωρινό και η επιστροφή στη μητρική γλώσσα γίνεται εντός εβδομάδων ή μηνών. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες, η ενεργοποίηση ξένης γλώσσας μπορεί να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα, καθιστώντας την ανάκαμψη πιο αργή.

Πώς θεραπεύεται το FLS

Οι γιατροί συστήνουν παρακολούθηση του ασθενούς, αξιολόγηση από νευρολόγο και λογοθεραπεία για την επαναφορά της μητρικής γλώσσας. Η υποστήριξη από την οικογένεια και το περιβάλλον είναι κρίσιμη, καθώς η ξαφνική αλλαγή γλώσσας μπορεί να προκαλέσει απομόνωση ή σύγχυση. Οι ασκήσεις γλωσσικής επανάληψης και η σταδιακή επανεισαγωγή της μητρικής γλώσσας βοηθούν σημαντικά. Κάποιοι ειδικοί προτείνουν επίσης ήπιες ψυχολογικές παρεμβάσεις για τη μείωση του άγχους, καθώς η ψυχολογική κατάσταση επηρεάζει άμεσα την επανενεργοποίηση της μητρικής γλώσσας.

Παρερμηνείες και υπερβολές

Η δημοσιογραφική προβολή περιστατικών FLS οδηγεί σε παρερμηνείες, όπως ότι κάποιος μπορεί να «μάθει» μια ξένη γλώσσα μέσα σε δευτερόλεπτα ή να αποκτήσει νέες γλωσσικές δεξιότητες ως διά μαγείας. Στην πραγματικότητα, το FLS συνδέεται πάντα με υπάρχουσα γνώση της ξένης γλώσσας και με νευρολογικά συμβάντα, όχι με ξαφνική εκμάθηση.

Συνοψίζοντας, η μελέτη του FLS προσφέρει σημαντικά διδάγματα για την οργάνωση της γλώσσας στον εγκέφαλο και τον τρόπο που διαφορετικές γλώσσες αποθηκεύονται και ενεργοποιούνται. Δείχνει ότι η γλωσσική ικανότητα δεν είναι μονοδιάστατη και μπορεί να «ξυπνήσει» σε ειδικές συνθήκες, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα των νευρογλωσσικών μηχανισμών.