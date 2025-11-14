ΗΠΑ: 9 ληστές σε ένα αυτοκίνητο - Το βίντεο που έκανε το διαδίκτυο να αναρωτιέται «μα που χώρεσαν όλοι;»

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει προκαλέσει έκπληξη και… γέλια, όχι τόσο για τη δράση μιας συμμορίας ληστών στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όσο για το απίστευτο «κατόρθωμά» τους: Κατάφεραν να μπουν εννέα άτομα άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Οι χρήστες των social media δεν άργησαν να σχολιάσουν, με το βασικό ερώτημα να είναι ένα: «Μα πού χώρεσαν όλοι αυτοί;».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, με την αστυνομία στην κομητεία Φόκιερ να δίνει στη δημοσιότητα το επίμαχο βίντεο, ζητώντας πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων.

Σύμφωνα με τη New York Post, αν και οι Αρχές ανέφεραν ότι οι δράστες είχαν βάλει στο στόχαστρο ένα εμπορικό κέντρο, παραμένει άγνωστο τόσο το τι έκλεψαν όσο και το γιατί χρειάστηκε να μετακινηθούν… εννέα άτομα με το ίδιο όχημα.

Στα πλάνα, αρχικά φαίνονται τέσσερις άνδρες – με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους – να βγαίνουν από ένα γκρι Hyundai Sonata. Εκεί που το βίντεο, όμως, παίρνει πραγματικά απρόσμενη τροπή, είναι όταν ανοίγει ξαφνικά το πορτμπαγκάζ και εμφανίζονται… άλλοι δύο.

Και σαν αυτό να μην ήταν αρκετό, λίγο αργότερα διακρίνονται και άλλοι άνδρες να κατεβαίνουν από την αριστερή πλευρό του αυτοκινήτου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα εννέα μέλη.

Η σπείρα έγινε «καπνός» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και το βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο: