Αργεντινή: Ατρόμητη Ρωσίδα τα βάζει με «τσαντάκηδες» - Βίντεο από τη «μάχη» της με τους ληστές

Μια Ρωσίδα που βρισκόταν σε διακοπές στην Αργεντινή, επέδειξε γενναιότητα (αλλά και άγνοια κινδύνου) αντιμετωπίζοντας δύο ληστές που επιχείρησαν να της αρπάξουν το κινητό.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral, η γυναίκα όχι μόνο «έσωσε» το κινητό της τηλέφωνο αλλά παράλληλα κατάφερε να «μπλοκάρει» τον έναν από τους δύο δράστες της επίθεσης που δέχθηκε, μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Το περιστατικό φέρεται να έχει λάβει χώρα στο Μπουένος Άιρες. Σύμφωνα με τα πλάνα από βίντεο (που τραβήχτηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης), μια κοπέλα είναι πάνω σε ποδήλατο κι έχει σταματήσει σε μια διασταύρωση (στο φανάρι) κοιτώντας το τηλέφωνό της.

Εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα, 33 ετών σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δέχεται επίθεση από δύο άτομα που επιβαίνουν σε μηχανή και την πλευρίζουν με σκοπό να της κλέψουν τη συσκευή. Δύο άνδρες, επάνω σε μοτοσικλέτα, σταματούν δίπλα της και ο συνεπιβάτης ξαφνικά απλώνει το χέρι του για να της αρπάξει το κινητό της. Αν και σοκαρισμένη, η 33χρονη αρνείται να αφήσει το τηλέφωνό της και αντιστέκεται σθεναρά. Καθώς η μοτοσικλέτα αρχίζει να απομακρύνεται, αρπάζει τον συνεπιβάτη, αναγκάζοντάς τον να χάσει την ισορροπία του.

Κατάφερε να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες

Ακολουθούν κάποια δευτερόλεπτα συμπλοκής, με τη γυναίκα να καταφέρνει τελικά να ρίξει τον έναν κλέφτη από τη μοτοσικλέτα. Οι δυο τους, πεσμένοι στο οδόστρωμα, παλεύουν ώσπου προστρέχουν για βοήθεια κάποιοι πολίτες που ήταν στο σημείο, καθώς και οδηγοί διερχόμενων αυτοκινήτων, ακινητοποιώντας τον δράστη.

Ο άλλος δράστης, ο οδηγός της μηχανής, απομακρύνεται με ταχύτητα, εγκαταλείποντας τον συνεργό του. Επίσης, στη σκηνή φαίνονται αυτοκίνητα να εμποδίζουν τον άνδρα να ξεφύγει.

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η γυναίκα υπέστη τραύματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, αλλά αναρρώνει. Εν τω μεταξύ, μια έφοδος στα σπίτια των υπόπτων οδήγησε την αστυνομία να ανακτήσει 10 κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνδρες εμπλέκονταν σε επανειλημμένες κλοπές. Και οι δύο ύποπτοι φέρονται να έχουν προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Δείτε το βίντεο: