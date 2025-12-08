Βραζιλία: Ένοπλοι άρπαξαν 8 πίνακες του Ματίς από βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο - ΄Διέφυγαν με το μετρό

«Φτερά» έκαναν 13 πίνακες και γκραβούρες του Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς αλλά και του Βραζιλιάνου καλλιτέχνη Κάντιντο Πορτινάρι ύστερα από θεαματική ληστεία που έγινε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στη βιβλιοθήκη Biblioteca Mário de Andrade στο Σάο Πάολο.

Οι δυο ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στον χώρο, ακινητοποιήσαν αρχικά τον φύλακα και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην αίθουσα όπου πραγματοποιούνταν η έκθεση «Από το Βιβλίο στο Μουσείο».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δυο δράστες εισήλθαν στη βιβλιοθήκη από την κύρια είσοδο ενώ στη συνέχεια διέφυγαν από την ίδια διαδρομή, κατευθυνόμενοι προς τον πλησιέστερο σταθμό του μετρό.

Η Βιβλιοθήκη Mário de Andrade είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της χώρας και οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι το κτίριό της στο κέντρο του Σάο Πάολο διέθετε κάμερες με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.

Ο δήμαρχος του Σάο Πάολο δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι κλέφτες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, αλλά μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι.

Ανεκτίμητης αξίας έργα

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει λεπτομερή κατάλογο των κλεμμένων έργων, αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de São Paulo, ένα κολάζ που έφτιαξε ο Ματίς για το βιβλίο τέχνης περιορισμένης έκδοσης Jazz είναι μεταξύ αυτών που κλάπηκαν.

Ο Ματίς θεωρείται ευρέως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα και οι κριτικοί τέχνης αναφέρουν ότι η αξία των κλεμμένων έργων είναι «ανυπολόγιστη».





Οι κλέφτες έκλεψαν επίσης τουλάχιστον πέντε χαρακτικά του Πορτινάρι, τα οποία δημιουργήθηκαν για να εικονογραφήσουν μια ειδική έκδοση του μυθιστορήματος «Menino de engheno» (Το αγόρι από τη φυτεία) του Βραζιλιάνου συγγραφέα Χοσέ Λινς ντο Ρέγκο.

Ο Πορτινάρι, ο οποίος συχνά ζωγράφιζε αγρότες και εργάτες, είναι ένας από τους σημαντικότερους Βραζιλιάνους μοντερνιστές καλλιτέχνες.