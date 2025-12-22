Οχάιο: 21χρονος σημαδεύει με όπλο αστυνομικό και πατά τη σκανδάλη - Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από το Οχάιο των ΗΠΑ έκανε το γύρο του διαδικτύου, το οποίο δείχνει ένα νεαρό ληστή να στοχεύει με όπλο έναν αστυνομικό μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη (18/12) μέσα σε ένα Walmart στο Κάντον του Οχάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC, το βίντεο από κάμερα σώματος της αστυνομίας δείχνουν υπαλλήλους του καταστήματος να σταματούν αρχικά τον 21χρονο Σέιμ Νιούμαν μαζί με μία γυναίκα στην μπροστινή είσοδο του σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια να τον συνοδεύουν στο γραφείο απώλειας αντικειμένων του καταστήματος.

Μέσα στο γραφείο ένας αστυνομικός, σύμφωνα με το βίντεο, υπέβαλε σε έλεγχο τον Νιούμαν, ρωτώντας τον: «Έχεις τίποτα πάνω σου που να με τρυπήσει ή να με μαχαιρώσει;». Αφού έκαναν έλεγχο, οι αστυνομικοί είπαν στον Νιούμαν και στη συνοδό του να καθίσουν σε ένα μεταλλικό παγκάκι μέσα στο γραφείο.

Κάποια στιγμή ο Νιούμαν φαίνεται να γυρίζει στο πλάι και να βάζει το χέρι του σε μια θήκη, που μάλλον δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο. Έβγαλε ένα πιστόλι και με αυτό σημάδεψε τον αστυνομικό.

Τότε ένας υπάλληλος ασφαλείας του καταστήματος όρμηξε στο όπλο και χτύπησε τον 21χρονο, προτού προλάβει να ανοίξει πυρ. Μετά από σύντομη πάλη, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον δράστη. Ο νεαρός φέρεται να πάτησε την σκανδάλη χωρίς να εκπυρσοκραοτήσει το όπλο.

Ο Νιούμαν συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, της κακουργηματικής επίθεσης σε αστυνομικό και της κατοχής ναρκωτικών. Η 23χρονη που βρισκόταν μαζί του συνελήφθη επίσης με την κατηγορία της συνέργειας σε ληστεία.

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της διαρκούς απειλής βίας κατά των αστυνομικών και της ευγενικής βοήθειας του Θεού. Ευχαριστώ όλους όσους προσεύχονται τακτικά μαζί μου για τα γραφεία μας και την κοινότητά μας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κάντον, Τζον Γκάμπαρντ, σε ανακοίνωσή του.