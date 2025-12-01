Ιταλία: Χολιγουντιανή ληστεία με λεία εκατομμυρίων - Έστησαν μπλόκο με καρφιά και φλεγόμενα αυτοκίνητα

Μια ληστεία που θυμίζει χολιγουντιανή ταινία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12) σε αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο Καλάμπρια, όπου άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων, αποσπώντας κοσμήματα αξίας περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, η κινηματογραφική ληστεία πραγματοποιήθηκε μέσα σε τούνελ, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των κόμβων Scilla και Bagnara, με κατεύθυνση προς βορρά.

Η επιλογή του σημείου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το τούνελ περιόριζε τη δυνατότητα διαφυγής των φρουρών και έδινε στους ληστές πλεονέκτημα ελέγχου του χώρου.

Μάλιστα για να εμποδίσουν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τη διαφυγή τους, οι δράστες έβαλαν φωτιά σε δύο αυτοκίνητα κατά μήκος του δρόμου και έριξαν καρφιά στην άσφαλτο ώστε να κρατήσουν μακριά τα υπόλοιπα οχήματα.

Kατά τη διάρκεια της ληστείας, οι ληστές πυροβόλησαν αρκετές φορές, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η κρατική αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο αλλά οι ληστές είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει χρησιμοποιώντας άλλα οχήματα.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις μαρτύρων και εξετάζουν τις κάμερες παρακολούθησης της εθνικής οδού για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να ανακατασκευάσουν τις λεπτομέρειες της ληστείας.

Δείτε βίντεο: