Στο «σφυρί» σπάνιο μπουκάλι σαμπάνιας από τη γαμήλια δεξίωση του Κάρολου και της Νταϊάνα

Ένα εξαιρετικά σπάνιο μπουκάλι της συλλογής Magnum Dom Pérignon Vintage 1961, που παράχθηκε αποκλειστικά για τον γάμο του Πρίγκιπα της Ουαλίας (νυν Βασιλιά Καρόλου) και της Λαίδης Νταϊάνα Σπένσερ, θα βγει στο «σφυρί» στις 11 Δεκεμβρίου.

Το μπουκάλι βρίσκεται στην κατοχή του δανέζικου οίκου δημοπρασιών Bruun Rasmussen και όπως αναφέρεται δημιουργήθηκε ως cuvée περιορισμένης έκδοσης για την τελετή του βασιλικού ζεύγους στις 29 Ιουλίου 1981. Θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Lyngby της Δανίας από τις 4 Δεκεμβρίου, πριν από την πώληση σε μια συνεδρία αφιερωμένη σε κοσμήματα, αξεσουάρ και σπάνια κρασιά. Η πρώτη εκτιμώμενη τιμή που αναμένεται να αγγίξει είναι από 67.000 έως 80.000 ευρώ.

Η σαμπάνια σερβιρίστηκε στη γαμήλια δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά την τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, μια εκδήλωση που περιγράφεται ευρέως ως ο «Γάμος του Αιώνα».

«Μοναδικό κομμάτι πολιτιστικής ιστορίας»

Ο Thomas Rosendahl, επικεφαλής του τμήματος κρασιού του Bruun Rasmussen, δήλωσε ότι το μπουκάλι είναι από τα πιο σπάνια που εμφανίζονται στην αγορά. «Το Vintage 1961 είναι ένα από τα πιο περιζήτητα κρασιά της Dom Pérignon. Αυτή η ειδική έκδοση παρήχθη σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό και μόνο για τις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις και τους εκλεκτούς καλεσμένους του βασιλικού γάμου», είπε.

«Δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια εξαιρετική σαμπάνια, αλλά και ένα μοναδικό κομμάτι πολιτιστικής ιστορίας. Αναμένουμε έντονο διεθνές ενδιαφέρον από συλλέκτες κρασιού και λάτρεις των βασιλικών αναμνηστικών» συνέχισε.

Το Magnum κυκλοφόρησε το 1981 και έφερε μια ειδική ετικέτα που σηματοδοτούσε την δημιουργία του για τη βασιλική περίσταση. Λίγα αντίτυπα έχουν από τότε προσφερθεί σε δημόσια δημοπρασία.

