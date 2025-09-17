Το καπέλο που έκλεψε την παράσταση στο Ουίνδσορ – Η Μελάνια σε ρόλο fashion icon με Christian Dior

Ο λόφος του Ουίνδσορ πλημμύρισε λάμψη και επισημότητα κατά την υποδοχή του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ από τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Το τελετουργικό ακολουθήθηκε με κάθε λεπτομέρεια, όμως τα βλέμματα συγκέντρωσε η ενδυματολογική επιλογή της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

Reuters

Η Μελάνια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό καπέλο που σκίαζε το πρόσωπό της, κρύβοντας τα μάτια της και δημιουργώντας μια αύρα μυστηρίου και θεατρικότητας, κόντρα στον συνήθη αυστηρό τόνο του βασιλικού πρωτοκόλλου. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ παραμένοντας πιστή στην αγάπη της για τον γαλλικό οίκο μόδας, φόρεσε ένα σκούρο γκρι κοστούμι Christian Dior Haute Couture με ψηλό ντεκολτέ και στενή μέση σε συνδυασμό με ασορτί σκούρες γκρι σουέτ γόβες. Πρόσθεσε μια εντυπωσιακή πινελιά χρώματος στο μονόχρωμο σύνολο με ένα κομψό βιολετί μάλλινο καπέλο.

Reuters

Σε αντίθεση με εκείνη, η Κέιτ Μίντλετον και η βασίλισσα Καμίλα τήρησαν το πρωτόκολλο με την κλασική βρετανική φινέτσα: τα καπέλα τους ήταν κομψά αλλά διακριτικά, σε πλήρη αρμονία με την περίσταση και το ύφος της τελετής. Για την ακρίβεια η Πριγκίπισσα Κέιτ επέλεξε για άλλη μια φορά fascinator σε μπορντό χρωματισμούς που συνδυάζεται με το παλτό στους ίδιους χρωματισμούς.

Η Κέιτ Μιντλεντον κατά την υποδοχή του ζεύγους Τραμπ/ Reuters

Το fascinator δεν είναι ακριβώς καπέλο αλλά περισσότερο ένα διακοσμητικό κεφαλόδεμα, συνήθως με δίχτυ, φτερά ή λουλούδια, που στερεώνεται με στέκα ή κλιπ. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό στις Βρετανίδες, ειδικά στις βασιλικές εμφανίσεις, γιατί θεωρείται κομψό, διακριτικό και σύμφωνο με το πρωτόκολλο.

Reuters

Η Βασίλισσα Καμίλα πιστή στις στιλιστικές της επιλογές, υποδέχθηκε το ζεύγος Τραμπ με μπλε ταγιέρ με αντίστοιχο καπέλο σε λιτές γραμμές.

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Μελάνια Τραμπ/ Reuters

Η εικόνα των τριών γυναικών πλάι-πλάι ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο στυλ και στη δημόσια παρουσία, με τη Μελάνια να επιλέγει την εντύπωση και τις γαλαζοαίματες να επιμένουν στην παράδοση.

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Μελάνια Τραμπ/ Reuters

Η στιγμή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τα διεθνή μέσα, που ήδη σχολιάζουν πως το καπέλο της Μελάνιας έγινε το ανεπίσημο “σύμβολο” της επίσκεψης στο Ουίνδσορ, μετατρέποντας μια τυπική τελετή σε σκηνικό υψηλής μόδας.