Εντυπωσιακό καλωσόρισμα σε Τραμπ και Μελάνια στο Ουίνδσορ - Παρούσα σύσσωμη η βασιλική οικογένεια

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, προσγειώθηκε στο κάστρο Ουίνδσορ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία, Μελάνια. Στην υποδοχή του ζεύγους ήταν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα.

Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξε χειραψία με τον βασιλιά Κάρολο και ακολούθως εθεάθη να συζητά μαζί του, όπως και με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, έξω από το κάστρο. Την ίδια ώρα, η Μελάνια, η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ συζητούσαν σε άλλο σημείο.

Στις 14:25 περίπου οι Τραμπ, ο βασιλιάς, η βασίλισσα και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιβιβάστηκαν στις βασιλικές άμαξες, ενόψει της πομπής.

Πρώτοι στην πομπή ήταν ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος Τραμπ, που ταξίδεψαν με την Irish State Coach.

Στη συνέχεια, οι σύζυγοί τους η βασίλισσα Καμίλα και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στη Scottish State Coach.

Στην επόμενη άμαξα βρίσκονταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, συνοδευόμενοι από τον Αμερικανό πρέσβη και τη σύζυγό του.

Μετά ακολουθούσαν μερικά από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος στο εξωτερικό, Στιβ Γουίτκοφ, με μια Ascot Landau.

Τέλος, μια δεύτερη άμαξα Ascot Landau μετέφερε ανώτερους βοηθούς του προέδρου και της Πρώτης Κυρίας.

Μέλη της Φρουράς του Βασιλικού Ναυτικού παρατάχθηκαν κατά μήκος της διαδρομής όπου πέρασε η πομπή με τις άμαξες.

Υπενθυμίζουμε ότι η βασίλισσα Καμίλα αναγκάστηκε να απουσιάσει από την κηδεία της Δούκισσας του Κεντ την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, επειδή έπασχε από οξεία ιγμορίτιδα. Έχει όμως αναρρώσει καλά και λαμβάνει μέρος στην επίσημη επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Ένα οχυρωμένο φράγμα, που έχει χαρακτηριστεί ως «ασπίδα από ατσάλι», τοποθετήθηκε γύρω από μεγάλο μέρος του περιβόλου του Κάστρου του Ουίνδσορ, ενώ στις σκεπές αναπτύχθηκαν άνδρες του προσωπικού ασφαλείας.

Το Ουίνδσορ δεν έχει ξαναδεί τέτοιου είδους μέτρα ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει φιλοξενήσει αμέτρητους αξιωματούχους και αρχηγούς κρατών.

Οι άμαξες στη συνέχεια έφτασαν στο Quadrangle του Κάστρου του Γουίντσορ, όπου τους περίμενε τιμητική φρουρά του βρετανικού στρατού. Ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι των ΗΠΑ και της Βρετανίας από τη συνδυασμένη μπάντα των Grenadier Guards, Coldstream Guards και Scots Guards. Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Ντόναλντ Τραμπ επιθεώρησαν την τιμητική φρουρά.

Μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή στο Quadrangle, μετακινήθηκαν στο κάστρο για ένα ιδιωτικό γεύμα.