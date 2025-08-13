Στα πρόθυρα χρεοκοπίας ιστορική εταιρεία 130 ετών – Βουνό χρέους 500 εκατ. δολαρίων

Η εμβληματική Eastman Kodak, με ιστορία που ξεπερνά τα 130 χρόνια, εκπέμπει sos: προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μην μπορέσει να επιβιώσει. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση αποτελεσμάτων, η εταιρεία δεν διαθέτει ούτε δεσμευμένη χρηματοδότηση ούτε επαρκή ρευστότητα για να καλύψει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε επικείμενες οφειλές, αυξάνοντας δραματικά τους κινδύνους για τη συνέχισή της ως «going concern».

Σοβαρά οικονομικά σημάδια αβεβαιότητας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα,οι μετοχές υποχώρησαν έως 26 % μετά την ανακοίνωση. Η Kodak ενημέρωσε ότι στο τέλος Ιουνίου είχε περίπου 155 εκατ. δολάρια σε μετρητά, εκ των οποίων τα 70 εκατομμύρια βρίσκονταν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Rochester Business Journal, οι πωλήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα 263 εκατ. δολάρια, μειωμένες κατά 1% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η εταιρεία εμφάνισε καθαρή ζημία 26 εκατ. δολάρια, έναντι κέρδους 26 εκατ. πέρυσι.

Στρατηγικές διάσωσης και στροφή στην φαρμακευτική

Για να συγκεντρώσει κεφάλαια, η Kodak έχει αναστείλει τις καταβολές προς το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα (pension plan), σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να απελευθερώσει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια για αποπληρωμή χρέους.

Επιπλέον, έχει εντάξει σε συμφωνία με την BofA δυνατότητα πώλησης μετοχών έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.



Οι υπεύθυνοι εταιρικοί εκπρόσωποι, παρά τη «going concern» δήλωση, εκφράζουν αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να αποπληρώσουν μεγάλο μέρος του δανείου και να αναχρηματοδοτήσουν το υπόλοιπο, μέσα από παρατάσεις, τροποποιήσεις ή επανέκδοση προνομιούχων μετοχών.

Η εταιρεία στρέφει το βλέμμα της στην ανάπτυξη μέσω της Advanced Materials & Chemicals (AM&C). Το εργοστάσιο στο Ρότσεστερ έχει πλέον έγκριση FDA και θα ξεκινήσει παραγωγή μεταξύ άλλων phosphate buffered saline (PBS) για εργαστηριακή χρήση, με στόχο μελλοντικά προϊόντα όπως ενέσιμα IV saline.

Ένας θρύλος που χάνει λάμψη

Η Kodak ιδρύθηκε επίσημα το 1892 από τον George Eastman, με την πρώτη εμπορική φωτογραφική μηχανή να κυκλοφορεί ήδη από το 1888 με slogan «You push the button, we do the rest». Τη δεκαετία του 1970, κατείχε σχεδόν το 90 % της αγοράς φιλμ και το 85 % στην αγορά φωτογραφικών μηχανών στις ΗΠΑ. Όμως αν και δημιούργησε την πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή το 1975, απέτυχε να εκμεταλλευτεί την ψηφιακή επανάσταση — και οδηγήθηκε σε αίτηση πτώχευσης (Chapter 11) το 2012, με χρέη ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανασυγκροτήθηκε ένα χρόνο αργότερα, αλλά η πορεία παραμένει ασταθής. Το 2020 επανακάμπτει εν μέρει ως παραγωγός φαρμακευτικών συστατικών μετά από κρατικό δάνειο 765 εκατ. δολαρίων.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Η Kodak βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: από τη μία, διάσωσή της στηρίζεται σε αποπληρωμές δανείων, αναχρηματοδοτήσεις, εκποίηση ενεργητικού και είσοδο σε νέα αγορά. Από την άλλη, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: χωρίς επιτυχή έκβαση αυτών των στρατηγικών, η «οικογένεια» της Kodak κινδυνεύει ξανά με κατάρρευση, παρόλο που έχει επανεμφανιστεί στο προσκήνιο αρκετές φορές τις τελευταίες δεκαετίες.