Γουίτνεϊ Χιούστον: 14 χρόνια μετά τον θάνατο της «Φωνής», ο θρύλος της συνεχίζει να ζει

11 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 15.15: η Γουίτνεϊ Χιούστον βρίσκεται στη σουίτα 434 του ξενοδοχείου Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια και μιλά με τη μητέρα της, Σίσι, στο τηλέφωνο. Λιγότερο από μισή ώρα μετά η τραγουδίστρια βρίσκεται αναίσθητη και βυθισμένη στην μπανιέρα της από τη βοηθό της. Η αυλαία για τη μεγάλη τραγουδίστρια έχει ήδη πέσει…

Οι αστυνομικοί έφτασαν στη σουίτα της στις 15.45, καθώς βρίσκονταν ήδη στο ξενοδοχείο για να προετοιμαστούν για το πάρτι του Κλάιβ Ντέιβις πριν από τα βραβεία Γκράμι το ίδιο βράδυ. Οι αξιωματούχοι επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ στη Χιούστον πριν διαπιστώσουν τον θάνατό της στις 15.55 τοπική ώρα… Σοκ στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, σοκ και για τα εκατομμύρια θαυμαστών της ανά τον κόσμο που την αποκαλούσαν «Η φωνή».

Πώς πέθανε;

Ο θάνατος της Χιούστον κρίθηκε ως τυχαίος πνιγμός. Η 42 σελίδων έκθεση του ιατροδικαστή κάνει λόγο πως στον θάνατό της συνέβαλαν η καρδιακή νόσος και η χρήση κοκαΐνης. Η τοξικολογική έκθεση διαπίστωσε πως αν και στον οργανισμό της βρέθηκαν ουσίες όπως μαριχουάνα, αγχολυτικό χάπι, φάρμακο για αλλεργίες και μυοχαλαρωτικό, τελικά ήταν η κοκαΐνη και οι μεταβολίτες που έφεραν το τέλος. «Βρέθηκε νερό στους πνεύμονές της που μας έδειξε ότι ήταν ζωντανή όταν βυθίστηκε κάτω από το νερό. Σύμφωνα με τις εξετάσεις μας, το επίπεδο κοκαΐνης δεν ήταν απαραίτητα θανατηφόρο, αλλά ο θάνατός της περιπλέκεται από τη χρόνια χρήση κοκαΐνης και τις καρδιακές παθήσεις», δήλωσε τότε στα ΜΜΕ ο επικεφαλής ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες, Κρεγκ Χάρβεϊ.

Η Σίσι Χιούστον σε μια συναυλία εις μνήμην της κόρης της, Γουίτνεϊ / πηγή: Reuters

Τα τελευταία λόγια της

Η Χιούστον μίλησε στο τηλέφωνο με τη μητέρα της μόλις 40 λεπτά πριν διαπιστωθεί και επίσημα ο θάνατός της. Αν και η Σίσι Χιούστον δεν αποκάλυψε ποτέ τι είπε με την κόρη της αυτά τα τελευταία λεπτά της ζωής της, παραδέχτηκε πως η Γουίτνεϊ δεν ακουγόταν καλά.

Το πάρτι στο ίδιο ξενοδοχείο

Ο μουσικός παραγωγός Κλάιβ Ντέιβις, που ήταν φίλος μέντορας της Χιούστον, διοργάνωσε τελικά το πάρτι πριν από τα βραβεία Γκράμι στο ξενοδοχείο Beverly Hilton το βράδυ της 11ης Φεβρουαρίου, παρά το γεγονός ότι η σορός της τραγουδίστριας παρέμεινε μέσα στο κτίριο μέχρι τις 00.45. Στην έναρξη της εκδήλωσης, μοιράστηκε έναν φόρο τιμής προς εκείνη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχετε μάθει όλοι για την απερίγραπτα τραγική είδηση ​​του θανάτου της αγαπημένης μας Γουίτνεϊ. Δεν χρειάζεται να κρύψω τα συναισθήματά μου μπροστά σε ένα δωμάτιο γεμάτο με τόσους αγαπημένους φίλους. Είμαι προσωπικά συντετριμμένος από την απώλεια κάποιου που σήμαινε τόσα πολλά για μένα εδώ και τόσα χρόνια. Η Γουίτνεϊ ήταν γεμάτη ζωή. Ήταν ένα όμορφο άτομο και ένα ασύγκριτο ταλέντο. Στόλισε τη σκηνή με τη βασιλική της παρουσία και έδωσε τόσες πολλές αξέχαστες εμφανίσεις εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Με απλά λόγια, η Γουίτνεϊ θα ήθελε η μουσική να συνεχιστεί».

φωτογραφία YouTube

Το αντίο

Τις ημέρες μετά τον θάνατο της Χιούστον, δεκάδες φίλοι και συνάδελφοί της απέτισαν φόρο τιμής στην εκλιπούσα τραγουδίστρια. «Δεν θα ξεχαστεί ποτέ ως μια από τις σπουδαιότερες φωνές που κοσμούν ποτέ τη γη», έγραψε η Μαράια Κάρεϊ στο X. «Για μένα η Γουίτνεϊ ήταν η ΦΩΝΗ! Κάθε φορά που τραγουδούσε ακούγαμε ένα μέρος του Θεού! Η καρδιά είναι βαριά, το πνεύμα ευγνώμων για το ΔΩΡΟ που της χάρισε», είπε η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η κηδεία της τραγουδίστριας πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ. Η τελετή περιελάμβανε ερμηνείες από πολλά αξιόλογα ονόματα, όπως η Αλίσια Κις, η οποία τραγούδησε μια συγκινητική ερμηνεία του «Send Me An Angel» και ο Στίβι Γουόντερ, ο οποίος αποκάλυψε πως ήταν ερωτευμένος με την Γουίτνεϊ πριν τραγουδήσει ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, το «Ribbon in the Sky».

Η ιστορία δεν τελειώνει

Δεκατέσσερα χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό της, η Χιούστον συνεχίζει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μουσική βιομηχανία. Θα μείνει στην ιστορία για το δυνατό φωνητικό της ταλέντο, αλλά και για τον εθισμό της στα ναρκωτικά, εθισμός που αποτυπώθηκε στη βιογραφική ταινία του 2022 «Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody». Άφησε πίσω της την κόρη της, Μπόμπι Κριστίνα Μπράουν, η οποία πέθανε τρία χρόνια αργότερα σε ηλικία μόλις 22 ετών.