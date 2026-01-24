Λουσίλ Μπολ: Αυτή είναι η τελευταία -άγνωστη- ταινία της για τις άστεγες της Νέας Υόρκης

Όταν σκέφτεσαι τη Λουσίλ Μπολ, αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι οι τραγελαφικές καταστάσεις στις οποίες έμπλεκε στην κωμική σειρά «I love Lucy» (1951) και σε καμία περίπτωση ένας δραματικός ρόλος και μάλιστα ο τελευταίος της καριέρας της!

Αυτό συνέβη το 1985 με την τηλεοπτική ταινία «Stone Pillow», στην οποία η Μπολ άφησε στην άκρη τη λαμπερή της εικόνα για να υποδυθεί τη Φλόραμπελ, μια ηλικιωμένη άστεγη γυναίκα που ζει στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η ταινία εστιάζει στη σχέση της με μια νεαρή κοινωνική λειτουργό (την υποδύεται η Δάφνη Ζουνίγκα), η οποία προσπαθεί να τη βοηθήσει.

«Είμαι ακόμα εδώ»

Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο αμερικανικό δίκτυο CBS στις 5 Νοεμβρίου 1985. Αν και σημείωσε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης, οι κριτικές ήταν μοιρασμένες. Πολλοί τηλεθεατές δυσκολεύτηκαν να αποδεχτούν την «αγαπημένη κοκκινομάλλα της Αμερικής» σε έναν τόσο σκληρό, εξαθλιωμένο και μη λαμπερό ρόλο, ενώ άλλοι επαίνεσαν το θάρρος της να αναλάβει μια τέτοια δραματική πρόκληση.

Η Λούσι αναφερόταν συχνά στο «Stone Pillow» αποκαλώντας το ως το «“I’m still here” project» («Το εγχείρημα “Είμαι ακόμα εδώ”»). Η πρώτη σκηνή της ταινίας δείχνει την ηρωίδα, τη Φλόραμπελ, να βγαίνει μέσα από μια στοίβα πλαστικές σακούλες σκουπιδιών, να κοιτάζει γύρω της και να λέει: «Λοιπόν, είμαι ακόμα εδώ».

Για την ίδια την Μπολ, που τότε ήταν 74 ετών, ο τίτλος αυτός ήταν και η απάντηση σε όλους όσοι πίστευαν ότι η καριέρα της είχε τελειώσει ή ότι δεν μπορούσε πλέον να ανταπεξέλθει σε απαιτητικούς ρόλους. Ήθελε να αποδείξει ότι παρέμενε μια ισχυρή καλλιτεχνική παρουσία ικανή να ρισκάρει την εικόνα της «αγαπημένης κοκκινομάλλας» για έναν σκοπό που θεωρούσε ιερό!

Σωματική εξάντληση

Τα γυρίσματα του φιλμ έγιναν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα! Επειδή όμως η υπόθεση διαδραματιζόταν τον χειμώνα, η Μπολ έπρεπε να φοράει πολλά στρώματα από βαριά ρούχα γεγονός που οδήγησε στη νοσηλεία της λόγω αφυδάτωσης και εξάντλησης! Ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ήταν αλλεργική στα τσιγάρα που κάπνιζε μανιωδώς για 56 χρόνια! Πάντως η ίδια επέμεινε να ολοκληρώσει το έργο, αποδεικνύοντας τον επαγγελματισμό και τη δύναμή της μέχρι το τέλος.

Η ηθοποιός επέλεξε το όνομα Φλόραμπελ για την ηρωίδα που έπαιξε προς τιμήν της γιαγιάς της και χρησιμοποίησε τον ρόλο για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το πρόβλημα των άστεγων ηλικιωμένων γυναικών.

Οι φαν της Λουσίλ Μπολ θεωρούν το συγκεκριμένο φιλμ ως ένα “κρυμμένο διαμάντι” και ένα ντοκουμέντο, καθώς αποδεικνύει τις δραματικές της ικανότητες που σπάνια είχε την ευκαιρία να δείξει. Επίσης, το φιλμ αναφέρεται συχνά σε αφιερώματα για την ιστορία της τηλεόρασης ως η ταινία που ανέδειξε το θέμα των αστέγων σε μια εποχή που το Χόλιγουντ το αγνοούσε.

Αυλαία με χειροκρότημα

Μετά την επιτυχία του «Stone Pillow» η Μπολ επιχείρησε να επιστρέψει στις κωμικές της ρίζες το 1986 με το «Life with Lucy», αλλά δεν τα κατάφερε. Η σειρά δεν είχε την αναμενόμενη υποδοχή από το κοινό και κόπηκε μετά από μόλις δύο μήνες!

Φυσικά αυτό δεν μπορούσε να σβήσει τα πάνω από 50 χρόνια καριέρας, στα οποία η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε πέντε τηλεοπτικές κωμικές σειρές και σε περισσότερες από ογδόντα ταινίες.

Η τελευταία της εμφάνιση της Λούσι μπροστά στις κάμερες έγινε στα Βραβεία Όσκαρ τον Μάρτιο του 1989, όπου καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Πέθανε λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Απρίλιο του 1989, κάνοντας για ακόμη μία φορά τον κόσμο που τη λάτρεψε να δακρύσει…