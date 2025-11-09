Χόλιγουντ: Διαζύγια με χρυσή αποζημίωση και διατροφές-μαμούθ

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το διαζύγιο σημαίνει συναισθηματικό πόνο. Για τους σταρ του Χόλιγουντ, όμως, συνοδεύεται συχνά και από ένα οικονομικό σοκ… επικών διαστάσεων.



Όταν ο έρωτας τελειώνει, οι αριθμοί εκτοξεύονται: εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια δολάρια αλλάζουν χέρια. Κι αν οι γάμοι τους έμοιαζαν με παραμύθια του κινηματογράφου, οι χωρισμοί τους θυμίζουν blockbuster δράματα με τίτλο «Ποιος θα πληρώσει περισσότερο».



Από τον Κέβιν Κόστνερ και τον Κάνιε Γουέστ, μέχρι τον Τζεφ Μπέζος και τον Μπιλ Γκέιτς, δείτε τα πιο ακριβά διαζύγια στην ιστορία του Χόλιγουντ — εκεί όπου η αγάπη τελειώνει, αλλά οι αποζημιώσεις γράφουν ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα για τα χρυσά διαζύγια του Χόλιγουντ.