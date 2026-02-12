Γιώργος Μαζωνάκης: Υποφέρει από πέτρα στη χολή - Τι λέει το ιατρικό ανακοινωθέν

«Τυχαίο εύρημα χολολιθίασης»! Αυτό βρέθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τον ενδελεχή έλεγχο που του έκαναν οι γιατροί από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του θεράποντος ιατρού του καλλιτέχνη, Χρήστου Ζαφειρίου, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο νοσοκομείο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026».

Από το σπίτι του στο νοσοκομείο

Θυμίζουμε πως ο γνωστός τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Τρίτης (10/2) σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Νέο Φάληρο, λόγω έντονων πόνων που ένιωθε στην κοιλιακή χώρα και εξαιτίας του υψηλού πυρετού που εμφάνισε ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια.

Ο τραγουδιστής επικοινώνησε άμεσα με φιλικά του πρόσωπα αλλά και με τον προσωπικό του γιατρό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο θεραπευτήριο για πλήρεις εξετάσεις. Ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, είχε πει αρχικά πως μάλλον πρόκειται για ιογενή λοίμωξη και πως η κατάστασή του είναι σε ύφεση και εκτιμάται ότι θα πάρει εξιτήριο την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, κάτι φυσικά που δεν συνέβη.

Παρά τη νοσηλεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει σε άριστη ψυχολογική κατάσταση. Τους τελευταίους μήνες όμως, ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης λόγω δικαστικής διαμάχης με μέλη της οικογένειάς του, η οποία σχετίζεται με οικονομικές διαφορές και ζητήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων.