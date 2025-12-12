Γιώργος Μαζωνάκης: Έκανε «δική» του τη «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών. Η απώλειά του για το ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό ήταν μεγάλη, όμως το έργο του συνεχίζει να ακούγεται, να μας ταξιδεύει, να μας εμπνέει και -γιατί όχι- να κάνει και μια νέα γενιά ακροατών να ονειρεύεται!

Μια νέα καριέρα

Η «Θαλασσογραφία» του Σαββόπουλου γράφτηκε κατά τη διάρκεια της Χούντας κι ενώ εκείνος ήταν φυλακισμένος στα κρατητήρια της Ασφάλειας (στην οδό Μπουμπουλίνας), το 1967, αμέσως μετά την επιβολή της δικτατορίας. Κυκλοφόρησε επίσημα στο άλμπουμ «Το Περιβόλι του Τρελού» το 1969, ένα από τα σημαντικότερα στα ελληνικά μουσικά χρονικά.

Σήμερα είναι η στιγμή το κομμάτι αυτό να κάνει μια νέα καριέρα, σε ένα άλλο κοινό και τον ρόλο του “πρεσβευτή” σε αυτό το εγχείρημα έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής παρουσιάζει τη θρυλική “Θαλασσογραφία” του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το δικό του καλλιτεχνικό πρίσμα.

«Αυτό το κομμάτι υπήρχε πάντα μέσα στον λαιμό μου»

Συγκινημένος ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν και είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ευχαριστώ την οικογένειά του που μου έδωσε την άδεια να πω τη “Θαλασσογραφία”, ένα κομμάτι που αγαπώ από παλιά και ήθελα πολύ να πω. Νιώθω ότι αυτό το κομμάτι υπήρχε από πάντα μέσα στον λαιμό μου. Σας παραδίδω λοιπόν τη “Θαλασσογραφία”, να μας πας στα πέρα μέρη».

Ο Μαζωνάκης “έντυσε” με τη “Θαλασσογραφία” του, που κυκλοφορεί από την Panik Records, την πιο ιδιαίτερη στιγμή του φετινού Madwalk αποσπώντας αποθεωτικά σχόλια τόσο για τη διασκευή, όσο και για το act του.