Light: «Είμαι τύπου Σκανδιναβός μπαμπάς, πάνες, μπιμπερό, ξέρω όλα τα φάρμακα για τους κολικούς»

Εδώ και περίπου δύο μήνες ο Light έγινε πατέρας και αυτή η πρωτόγνωρη εμπειρία τον έχει γεμίσει χαρά, μα και ευθύνη. Ο ράπερ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για τη νέα σελίδα στη ζωή του και αποκάλυψε τα σχέδια που κάνει εκείνος και η αγαπημένη του για τον γάμο τους, αλλά και τη βάπτιση του μωρού.

«Σαν μπαμπάς νιώθω ότι έχω μια τεράστια ευθύνη και παράλληλα μία τεράστια ευλογία. Το να γίνω πατέρας είναι κάτι που το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου και η γυναίκα μου μού έδωσε τη χαρά, αυτό το τρομερό δώρο, το να μου κάνει ένα παιδάκι, τον γιο μας».

«Μπορώ να φροντίσω το μωρό»

«Αλλάζω πάνες, τα κάνω όλα. Είμαι τύπου… Σκανδιναβός μπαμπάς: πάνες, μπιμπερό, ξέρω όλα τα φάρμακα για τους κολικούς. Αν φύγει η γυναίκα μου μία εβδομάδα, μπορώ να φροντίσω άνετα το μωρό».

φωτογραφία Instagram

«Θα μου έριχνε μια μαχαιριά στο μπούτι»

Ο Light αναφέρθηκε και στα σχέδια που έχει εκείνος και η γυναίκα του για το μέλλον της σχέσης τους. «Αν έκανα… γαμοβάπτιση, η γυναίκα μου θα μου έριχνε μαχαιριά στο μπούτι! Θα τα χωρίσουμε, θα κάνουμε χωριστά γάμο και βάπτιση. Δεν ξέρουμε ακόμα για το πότε, θα το ανακοινώσουμε στον δικό μας χρόνο.

Οι χαρές είναι τόσες πολλές στη ζωή που πρέπει να τις βάζουμε και μαζί; Ας τις μοιράσουμε. Να κάνουμε ένα ωραίο γλέντι στον γάμο, ένα ωραίο γλέντι στη βάπτιση, να έχουμε δύο μέρες να γιορτάσουμε γιατί να τις συγχωνεύσουμε σε μία;»