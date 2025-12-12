Ανθή Βούλγαρη: Θα κινηθεί νομικά εις βάρος εκείνων που δημιούργησαν με ΑΙ φωτογραφίες του γιου της

Η Ανθή Βούλγαρη εμφανίστηκε οικογενειακώς στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Πειραιά και κατά τη διάρκεια της γιορτής τράβηξε φωτογραφίες με τον άντρα και το παιδί τους. Η ίδια προστάτεψε το μωρό της, όμως υπήρξαν κάποιοι που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν νέες εικόνες και μάλιστα τοποθέτησαν στο πρόσωπο του γιου της, το πρόσωπο ενός άλλου μωρού!

«Να προσέχετε με τα παιδιά»

Η δημοσιογράφος μίλησε για το περιστατικό στην εκπομπή “Κοινωνία ώρα Mega” και φανερά ενοχλημένη και σοκαρισμένη αποκάλυψε πως θα κινηθεί νομικά εις βάρος όλων όσοι ευθύνονται για το περιστατικό.

«Είναι σοβαρό τώρα αυτό. Εγώ βρέθηκα στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Πειραιά. Εκεί, επειδή είχαμε πάρει και τον μικρό, βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες, αλλά εννοείται ότι δεν δείξαμε το πρόσωπό του. Αλλά λέω, κοίτα να δεις όμως τι γίνεται όταν μπορείς να δείξεις το πρόσωπο του παιδιού.

Έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν βάλει σε διάφορα τοπία και έχουν πάρει και το κορμάκι του παιδιού και στο πρόσωπό του έχουν βάλει το πρόσωπο ενός άλλου μωρού. Αυτό είναι ένα θέμα, για το οποίο θα κινηθώ νομικά εννοείται. Φαντάσου να είχα βγάλει το πρόσωπο του μωρού, τι θα γινόταν και που θα μπορούσε να παίξει. Το λέω για να προσέχετε με τα παιδιά».