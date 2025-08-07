Ανθή Βούλγαρη: «Δεν χρειάζεται να απολογούμαστε για το πώς έχουμε γεννήσει»

Η Ανθή Βούλγαρη έφερε πριν από μερικούς μήνες στον κόσμο το πρώτο της παιδί με καισαρική και έκτοτε λαμβάνει μηνύματα στο διαδίκτυο από γυναίκες που τη ρωτούν αν νιώθει τύψεις που δεν γέννησε φυσιολογικά! Η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok θέλοντας να απαντήσει σε όλες αυτές τις κοπέλες, μα και να μοιραστεί τις δικές της σκέψεις από την εμπειρία της γέννας της. «Κατά καιρούς διαβάζω μηνύματα από πολλές από εσάς που με ρωτάτε πώς αισθάνομαι που γέννησα με καισαρική, πώς αισθάνομαι μετά τη γέννα, πώς είμαι ψυχολογικά, είναι πάρα πολλά ερωτήματα. Θα κάνω κάποια βιντεάκια για να σας απαντάω. Ίσως κάποιες απόψεις μας ταυτιστούν και μπορούμε να ανταλλάξουμε τη σκέψη μας. Αυτός είναι ο λόγος, ούτε ειδική είμαι, ούτε τεράστια εμπειρία έχω.

«Να είναι καλά τα παιδάκια μας»

Θα ξεκινήσω από κάτι που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Πολλές κοπέλες μου έχετε στείλει για την καισαρική και μου έχετε πει ότι νιώθετε τύψεις. Δεν θα σας το κρύψω και εγώ το σκεφτόμουν αυτό. Γιατί να γεννήσω με καισαρική, θα ήθελα πάρα πολύ να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει είναι να είναι καλά τα παιδάκια μας και να είμαστε και εμείς καλά για να μπορέσουμε να τα μεγαλώσουμε. Είναι προτιμότερο να γεννηθεί ένα παιδί υγιές και να είναι και η μαμά υγιής -κατά την ταπεινή μου άποψη- από το να υπάρχουν προβλήματα στη γέννα.

«Δεν γεννάμε πια στα χωράφια»

Είναι πανέμορφο να γεννήσεις φυσιολογικά, αλλά από εκεί και πέρα, έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη και ευτυχώς, δεν γεννάμε πια στα χωράφια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις και να απολογούμαστε για το πώς έχουμε γεννήσει. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που δεν θέλουν καν να μπουν στη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού, γιατί είναι κακό αυτό; Πραγματικά, αυτή είναι η άποψή μου», σχολίασε στο βίντεό της.