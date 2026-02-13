Ανθή Βούλγαρη: «Είπα στον άντρα μου αν θες παιδί εγώ δεν μπορώ να σ’ το δώσω, πρέπει να χωρίσουμε»

Η Ανθή Βούλγαρη ήταν καλεσμένη στο podcast AneStea και μίλησε για όλα όσα πέρασε για να γίνει μητέρα, κάτι που ήθελε πάρα πολύ στη ζωή της, και για την εξοντωτική διαδικασία με τις εξωσωματικές! «Όχι όλοι οι γιατροί, κάποιοι το έχουν κάνει και εμπόριο! Είναι τόσα πολλά τα φάρμακα, τόσες πολλές οι ενέσεις που έχεις να κάνεις, οι ορμόνες, το πώς σε διαχειρίζεται ο κάθε γιατρός, τα χρήματα που έχεις να πληρώσεις, το σκεπτικό ότι πόσο έχει πάει ο μήνας, μου ήρθε περίοδος, δεν μου ήρθε...

Και όταν σου έρχεται περίοδος η απογοήτευση, πάλι δεν τα κατάφερα… Και να περίμενε και ο σύντροφος μου ίσως αυτή τη φορά να τα καταφέραμε και πάλι δεν τα έχουμε καταφέρει».

«Ήταν σκληρό έτσι όπως του το έθεσα»

«Για εμένα μετά την τρίτη φορά που έκανα εξωσωματική, ήταν άγχος. Δηλαδή λέω, κοίτα να δεις που θα στεναχωρηθεί και αισθανόμουν και εγώ πως κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν έκανα καλά, ότι εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Μετά την τρίτη φορά λέω αν δεν κάτσει και αυτή τη φορά δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτή τη διαδικασία..

Ο Κώστας ήθελε πολύ παιδί και αυτό το ήξερε. Του είπα, λοιπόν κοίτα Κώστα μου δεν θα ξαναπροσπαθήσω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία πάλι, αν εσύ θέλεις παιδί εγώ δεν μπορώ να στο δώσω και ίσως πρέπει να χωρίσουμε. Εκεί ήταν πολύ υποστηρικτικός και μου είπε πως εγώ θέλω μαζί σου να κάνω οικογένεια, μαζί σου θέλω να κάνω παιδί. Τώρα που το σκέφτομαι ήταν σκληρό έτσι όπως του το έθεσα. Και όταν χαλάρωσα ήρθε μόνο του».